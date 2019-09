Bí quyết chế biến thịt bò tại The First 0 The First là một trong những nhà hàng steak nức tiếng tại Sài Thành, thịt bò nhập khẩu của nhà hàng không qua đông lạnh đến thẳng bàn ăn của khách.

Bí mật về nguyên liệu

Steak là món ăn phổ biến trên thế giới. Ở mỗi quốc gia cách chế biến và thưởng thức steak có sự khác biệt nhất định. Tại Việt Nam, có không ít nhà hàng steak được mở ra nhưng để có thể thưởng thức steak chuẩn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nổi tiếng về chất lượng món ăn cùng phong cách phục vụ "như Tây", The First đang là một trong những nhà hàng được nhắc đến nhiều hơn cả.

Bí quyết chế biến thịt bò tại The First là điều khiến nhiều người phải tò mò.

Chế biến steak là một kỹ thuật nấu nướng khá phức tạp. Khi được hỏi về bí quyết để có miếng steak mềm, ngọt ông chủ nhà hàng The First cho biết: "Thịt bò tại The First không qua đông lạnh từ nơi sản xuất đến thẳng bàn ăn của khách hàng. Thịt bò được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và Australia, với nhiều lựa chọn về các phần cắt khác nhau cũng như giá cả từ trung bình tới cao cấp".

Ở các nước như Mỹ, thịt bò sau khi giết mổ và phá lóc, sẽ hút chân không riêng từng cây thịt, sau đó đưa qua dây chuyền làm đông thịt hiện đại, chỉ cần 30s để làm đông một cây thịt khoảng 5kg. Cách làm này giúp kết cấu của thịt giữ nguyên vẹn, các chất dinh dưỡng và chất thịt được bảo quản hoàn hảo. Tại The First, chủ hàng cho biết, thịt bò Mỹ được đóng dấu tiêu chuẩn U.S.D.A Choice, tiêu chuẩn cao thứ nhì đối với thịt bò tại Mỹ chỉ sau U.S.D.A Prime.

Thịt bò Mỹ tại The First được đóng dấu tiêu chuẩn U.S.D.A Choice.

Đặc biệt, tại nhà hàng này có hai loại thịt bò Australia là: bò ăn cỏ và bò ăn ngũ cốc 150 ngày. Cả 2 loại thịt này đều là sản phẩm nhập khẩu tươi, không qua đông lạnh, chỉ có tại nhà hàng The First.

Thịt bò ăn cỏ tại The First nhập từ thương hiệu Midfiled - là một nhà cung cấp uy tín lớn nhất Australia. Tất cả sản phẩm thịt bò của Midfield đều được hút chân không nguyên từng cây thịt, lưu trữ và nhập khẩu "lạnh" về Việt Nam qua đường hàng không. Đặc điểm của thịt bò Midfield thường là bản thịt nhỏ, màu sắc đỏ tươi, và ít giắt vân mỡ. Đối với những ai quen ăn thịt bò Mỹ nhiều vân mỡ và rất mềm, thì bò Australia Midfiled lại chắc thịt, dai hơn một chút, nhưng rất ít béo và quan trọng hơn cả, hương vị rất đậm đà.

Ngoài ra, The First còn có thịt bò ăn ngũ cốc đến từ thương hiệu Margaret River ở phía Tây Australia. Thương hiệu này luôn đi tiên phong trong việc chăn nuôi và sản xuất ra các sản phẩm thịt bò cao cấp, được nghiên cứu dựa trên công nghệ khoa học tiên tiến, tạo ra những phần thịt mềm mại và đậm đà. Bò được nuôi tối đa 36 tháng, ăn cỏ tự nhiên và ăn ngũ cốc 150 - 180 ngày trước khi xuất chuồng. Thời gian ăn ngũ cốc càng lâu thì thịt càng tạo ra nhiều vân mỡ và mềm hơn.

"Sự khắt khe trong khâu tuyển lựa nguyên liệu đã giúp The First tạo nên hương vị đặc biệt cho những miếng steak mà hiếm nhà hàng nào có được", ông chủ nhà hàng cho biết.

Không gian sang trọng và lãng mạn tại The First.

Ngay từ những ngày mới thành lập - từ lúc chỉ là một căn bếp nhỏ, một mặt bằng khiêm tốn với 28 chỗ ngồi tại một con đường vắng vẻ chẳng mấy người biết tới, đến nay, sau 4 năm khởi nghiệp, The First đã trở thành thương hiệu steak được nhiều thực khách trong và ngoài nước yêu thích.

Một thực khách tại Sài Gòn cho biết: "Gia đình tôi có bà con từ quê vào chơi, nghe danh nhà hàng đã lâu nên tiện thể mời gia đình một bữa. Đúng như những gì tôi nghe giới thiệu về nhà hàng, món steak rất ngon, thịt mềm, ăn cùng sốt tiêu ngon tuyệt. Nhân viên tư vấn món nhiệt tình, khi dùng thử món thì đúng như những gì nhân viên đã tư vấn".

Vân Anh (Hà Nội) khi thưởng thức steak ở The First cũng chia sẻ:" Cả Steak lẫn Fruit Beer đều ấn tượng. Gọi hai phần bò Úc - thăn lưng sườn 200g chờ không quá 15 phút, cách trình bày rất bắt mắt. Thịt bò chín đúng chuẩn Âu, khi ăn rất thơm và ngọt, cho vào như tan trong miệng. Không gian dễ chịu, nhân viên cũng nhanh nhẹn nhiệt tình. Giá cả thì hợp lý so với chất lượng".

Ngoài ra, The First còn dành được nhiều lời khen từ thực khách nước ngoài. "Chất lượng thực phẩm đáng kinh ngạc với giá ấn tượng. Miếng steak ngon như bất cứ thứ gì chúng tôi có ở quê nhà. Phong cách phục vụ nhà tại The First cũng rất chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ một nhà hàng tại Việt Nam lại có phong cách phục vụ chuẩn Âu như vậy", thực khách Anh quốc tại The First cho hay.

Thế Đan