Bảo Thy bất chấp cái lạnh âm 10 độ tới ngôi làng tuyết cổ tích

"Làng cổ Shirakawa-go là một địa danh nằm trong wish list của Thy. Đây cũng là nơi Thy thích nhất trong chuyến đi Nhật vừa rồi của mình. Sau bao năm mơ ước, hôm nay cô gái 30 tuổi đã lần đầu tiên cảm nhận được tuyết rơi dày đặc đẹp và "ấm áp" như thế nào. Nhiệt độ là âm 10 độ C, có lúc là âm 12 độ C, lạnh khủng khiếp", Bảo Thy chia sẻ. Đường vào ngôi làng cần phải đi qua một cây cầu bắc qua sông nhưng vào mùa đông thì tất cả chỉ còn là màu trắng xóa của tuyết. Khi đi qua cầu, mọi người đều phải chú ý để tránh trơn trượt.