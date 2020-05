Bánh mì khổng lồ ở An Giang 0 Bánh mì khổng lồ cao tới hơn một mét, nặng 3 kg, được chở dọc đường ở An Giang, khiến nhiều người đi đường tò mò.

Mới đây, hình ảnh về chiếc bánh mì khổng lồ được người lái xe máy chở trên đường phố Việt Nam được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây là sản phẩm của phần mềm chỉnh ảnh. Nhưng những chiếc bánh khổng lồ này hoàn toàn có thật. Thậm chí, nó còn từng lọt vào top 15 món ăn kỳ lạ nhất thế giới do trang Brightside bình chọn năm 2018.

Chiếc bánh mì khổng lồ có chiều dài tới hơn một mét, nặng khoảng 3 kg, được nhiều người tò mò mua về làm quà hay ăn thử. Bánh lớn gấp vài chục lần kích cỡ bình thường, cao ngang tầm một đứa trẻ, có hình dáng không khác gì so với phiên bản thường gặp. Chúng thường được bán ngay tại nơi sản xuất hoặc được buộc hàng chục chiếc quanh xe máy để đem giao đến các cơ sở, tạo nên hình ảnh hiếu kỳ cho người đi đường.

Chiếc bánh mì khổng lồ từng gây xôn xao năm 2018. Ảnh: daika.bao

"An Giang là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, thường được biết đến với những điểm tham quan tự nhiên ngoạn mục hơn đặc sản ẩm thực. Sau khi xuất hiện trên Brightside, món ăn này được lan truyền ra thế giới và góp phần giới thiệu về món bánh mì nổi tiếng ở Việt Nam. Người chủ bán hàng từng chia sẻ rằng, cô làm chiếc bánh kỳ lạ trong thời gian rảnh rỗi nhưng không ngờ sau đó được mọi người thích thú và hỏi mua. Sau đó, món ăn này được nhiều người mua về làm quà, trong đó có không ít là khách du lịch", theo Oddity Central.

Để làm chiếc bánh này, người ta phải thiết kế một chiếc lò đặc biệt và ngon nhất là nướng bằng than củi. Để làm một chiếc bánh này tốn khoảng 5-6 tiếng, gấp bốn lần so với bánh mì thường. Chúng được quết một lớp bơ, rắc một chút vừng lên bề mặt để thơm và đậm đà. Chiếc bánh có mùi vị không khác nhiều với bánh mì cỡ nhỏ nhưng khi làm kích thước to thì hương vị ít nhiều không còn tinh tế.

Bánh lớn, nặng 3 kg, cao hơn một mét. Ảnh: daika.bao

Một chiếc bánh khổng lồ đủ cho 5 người ăn, được bán với giá 50.000 đồng. Món ăn đang trở thành một trong những món nổi tiếng ở An Giang. Nhiều khách du lịch tới đây muốn check in, ăn thử để thỏa trí tò mò. Tuy nhiên, do kích thước quá lớn nên bánh mì khổng lồ không đựng vừa túi nilon. Nếu chở đi giao bằng xe máy khá mất vệ sinh vì tiếp xúc bụi đường. Cách tốt nhất là mua và tự bảo quản, mang về.

Bánh được bán dọc đường từ Châu Đốc đến thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên) hoặc ở xéo cổng Miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp (Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang).