Bạn đã sử dụng dầu ô liu đúng cách chưa

Không chỉ là nguyên liệu giúp món ăn ngon mà dầu ô liu còn rất tốt cho sức khỏe, đồng thời có tác dụng làm đẹp. Tuy nhiên nó có phát huy hiệu quả hay không đều phụ thuộc vào cách dùng của bạn. Nhiều người thường dùng dầu chế biến đồ chiên, xào... và vô tình làm mất tác dụng tốt của nó.

Dầu ô liu có điểm khói (nhiệt độ dầu bốc khói và sinh ra chất độc) thấp hơn các loại dầu và chất béo khác. Các chuyên gia cho rằng điểm khói của dầu ô liu dao động ở mức 176 đến 204 độ C trong khi các loại dầu dùng để chiên xào có điểm khói trung bình tầm 232 độ C. Vì thế, nếu bạn cho trực tiếp vào chảo nóng như khi sử dụng dầu thực vật để chiên cá, thịt hay xào rau thì dầu sẽ nhanh cháy, làm biến đổi các thành phần hóa học, sinh ra chất không tốt cho sức khỏe. Ngay cả khi món ăn được chế biến ở nhiệt độ vừa phải cũng có thể làm thay đổi hương vị của một vài loại dầu chất lượng cao. Do đó, dầu ô liu tốt nhất khi ăn sống, dùng trong món salad.

Một nghiên cứu cho thấy đun nóng dầu ô liu ở 180 độ C trong 36 giờ có thể làm giảm chất chống oxy hóa và vitamin E. Còn làm nóng dầu ở nhiệt độ 240 độ C trong vòng 90 phút thì làm giảm 19% lượng oleocanthal - một hợp chất có tác dụng kháng viêm. Vì vậy, dầu ô liu vẫn an toàn khi bạn sử dụng trong những món chiên xào hay áp chảo ở nhiệt độ trung bình, với điều kiện bạn phải canh lửa thật kỹ, không để lửa to quá 180 độ C. Cách tốt nhất là thêm dầu ô liu vào các món ăn đã nấu chín và đun ở nhiệt độ thấp trong thời gian ngắn để không mất chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, bạn cũng đừng bỏ dầu ô liu khi chúng có vị đắng bởi điều này chứng tỏ dầu ô liu có chất chống oxy hóa. Với loại dầu ô liu tươi nguyên chất, bạn sẽ ngửi thấy mùi đặc trưng khá nồng, nhất là khi để ở nơi hanh nắng. Để lưu trữ lâu hơn, bạn nên cho dầu vào chai thủy tinh và đặt nơi thoáng mát.

Vi Yến