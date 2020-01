Australia trước và sau thảm họa cháy rừng

Nhà chức trách địa phương buộc phải đóng cửa các địa điểm du lịch nổi tiếng để đảm bảo an toàn cho du khách. Một trong số đó là bến du thuyền The Dunbogan Boatshed and Marina. Du khách được khuyến cáo không nên đến Australia trong những tháng này và ngay cả nhiều tháng sau vì lo ngại ảnh hưởng khói bụi tác động đến môi trường và sức khỏe con người.