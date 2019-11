Australia hướng dẫn khai báo hàng hoá để tránh bị phạt 0 Du khách có thể bị phạt 420.000 AUD hoặc tù đến 10 năm nếu không khai báo hàng hóa nhập cảnh, hoặc mang hàng không đúng quy định an ninh sinh học.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, cho biết chính phủ nước này đánh giá cao việc hầu hết các hành khách từ Việt Nam vào Australia đã tuân thủ nghiêm chỉnh quy định không mang những sản phẩm có nguy cơ an ninh sinh học cao và đã kê khai đầy đủ, chính xác trên thẻ hành khách đến (incoming passenger card).

Và để việc khai báo nhập cảnh thuận tiện hơn, hiện thẻ hành khách đến đã được dịch và in ra bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Trước đây du khách Việt Nam thường điền vào mẫu tiếng Anh. Tờ khai có 11 câu hỏi, trong đó từ câu 6 đến 9 liên quan đến thực phẩm và nông nghiệp. Nếu hành khách còn nghi ngờ rằng liệu hàng hóa mình mang theo có nằm trong danh mục này không thì được khuyên nên đánh dấu "có" ("yes"). Sau đó, khi được kiểm tra, bạn hãy chỉ cho nhân viên an ninh sinh học những gì đã khai báo.

Tờ khai bằng tiếng Anh, trong đó từ câu 6 đến câu 9 liên quan đến thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp.

Quy trình nhập cảnh:

- Điền thẻ hành khách nhập cảnh

- Đi qua chốt thông quan nhập cảnh

- Lấy hành lý

- Đi đến chốt kiểm tra an toàn sinh học, xuất trình thẻ hành khách nhập cảnh và hàng hóa đã khai báo

- Nhân viên an toàn sinh học, chó phát hiện hoặc X-quang có thể kiểm tra hành lý của bạn.

Hình phạt:

- Hành khách nào cung cấp thiếu hoặc sai thông tin khai báo cũng có thể sẽ bị phạt 420 AUD (6,7 triệu đồng)

- Có thể bị hủy thị thực vào Australia bởi lực lượng biên phòng cũng như bị trục xuất khỏi Australia.

- Đối với các tội nghiêm trọng, bạn có thể bị truy tố, bị phạt hơn 420.000 AUD (6,7 tỷ đồng) hoặc bị phạt tù tới 10 năm. Bạn sẽ không bị phạt nếu khai báo và xuất trình tất cả hàng hóa, ngay cả khi chúng không được mang vào Australia. Nhân viên sẽ kiểm tra hàng hóa mà bạn đưa ra và có thể yêu cầu bạn xuất trình giấy tờ. Nếu hàng hóa được phép và đạt yêu cầu, bạn sẽ được trả lại. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu, bạn có thể chỉ phải trả tiền để chúng được xử lý hoặc tiêu hủy.

Trước đó, ngày 12/10, một nữ hành khách từ TP HCM đã không khai báo về việc trong hành lý có 4,6 kg thịt lợn chưa nấu chín; 470 gr trứng; 1,3 kg chim cút đã nấu chín; 1 kg pate; 1 kg mực và gần 1 kg quả chưa xác định được tên và tỏi.

Tiếp đó, ngày 2/11, một hành khách khác từ Hà Nội cũng không khai báo về số lượng gần 4 kg bánh Trung thu trong đó nhân bánh có thành phần thịt lợn trong hành lý của mình. Hành lý của cả hai hành khách này đã được đưa đi chiếu tia X. Sau khi bị phát hiện, họ đã nhận phiếu phạt từ nhân viên an ninh là 420 AUD và bị hủy thị thực vào Australia. Với bất kỳ ai có thị thực bị hủy sẽ không thể tiếp tục xin thị thực vào Australia trong thời gian ba năm tiếp theo.

Hai hành khách từ Việt Nam đã vi phạm các quy định về an ninh sinh học của Australia. Quốc gia này rất nghiêm ngặt trong các quy định về an ninh sinh học cũng như không khoan dung đối với bất cứ ai vi phạm không tuân thủ việc khai báo các hàng hóa có nguy cơ an ninh sinh học cao ví dụ như thịt bò, thịt lợn hoặc các sản phẩm có sử dụng thịt động vật làm nguyên liệu khi nhập cảnh vào Australia.