Adrian Anh Tuấn lạc vào xứ sở băng tuyết

Tư vấn cụ thể của Adrian Anh Tuấn về chuyến đi Cáp Nhĩ Tân: Thời điểm thích hợp đến đến Harbin: Thành phố này nổi tiếng nhất với lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới được tổ chức vào tháng 1 hàng năm, nên có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để đến thăm Harbin. Vào mùa hè nhiệt độ khoảng 25 độ C, còn mùa đông nhiệt độ trung bình là âm 15 độ C. Những lúc lạnh nhất nhiệt độ có thể xuống đến -40 độ C. Cần chuẩn bị gì: Nếu đi vào mùa hè thì bạn cũng không cần gì nhiều nhưng nếu vào mùa đông thì bạn nhớ chuẩn bị thật kỹ quần áo ấm. Theo kinh nghiệm của Adrian Anh Tuấn, lúc nào cũng phải có những thứ sau: - Bộ quần áo giữ nhiệt. - Thật nhiều áo len, áo tay dài, quần dài, quần nỉ các loại. Quần thì nhớ hơi rộng một chút để còn mặc quần giữ nhiệt bên trong. - Găng tay, mũ len hoặc mũ lông, khăn choàng cổ và đồ bịt lỗ tai. - Rất quan trọng luôn là áo khoác dày và dài qua gối, hoặc áo phao độn lông ngỗng bên trong là tốt nhất, siêu ấm và siêu nhẹ để tiện mang theo. - Giày, bốt các loại, bằng da và có độn lông bên trong là tốt nhất, để giữ nhiệt cho 2 bàn chân. - Nếu bạn không có hết những thứ trên thì cũng đừng lo, đến Harbin có thể đi chợ địa phương mua vì hàng hoá rất phong phú, rẻ và đẹp, hơn nữa lại rất chuyên dụng cho thời tiết ở đây. Trung tâm mua sắm rất nhiều hàng hoá nhưng đắt nên hai người đi chợ để giá rẻ hơn. Đi đến Harbin như thế nào: Tất cả các thành phố lớn của Trung Quốc đểu có chuyến bay đến Harbin nên từ Việt Nam thì bạn sẽ phải bay đến Quảng Châu, Bắc Kinh hay Thượng Hải trước, rồi sau đó nối chuyến đến Harbin. Giá vé trung bình cho cả 2 chặng bay này vào mùa đông rơi vào khoảng hơn 7 triệu đồng cho hạng phổ thông, và khoảng 25 đến 28 triệu cho hạng thương gia, tùy thuộc vào hãng hàng không. Thời gian bay cho cả 2 chặng là khoảng 10 tiếng, trong đó bay khoảng 5-6 tiếng thôi, còn lại là thời gian transit tại sân bay. Nếu chưa đến Trung Quốc lần nào thì thay vì bay luôn đến Harbin, có thể tận dụng ở lại thêm một vài ngày tại nơi trung chuyển (Quảng Châu, Bắc Kinh hay Thượng Hải) để khám phá thêm. Đến Trung Quốc, người Việt cần phải xin visa nhập cảnh trước, phí của visa giao động từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng cho một người. Đến Harbin ở đâu: Cũng như các thành phố lớn khác, Harbin có nhiều sự lựa chọn nơi ở, từ homestay vài trăm nghìn đồng đến khách sạn nghìn đô đều có đủ. Cách nhanh nhất là vào booking.com tham khảo giá cả. Lần này, hai người vì lý do công việc của Tuấn nên đã ở tại Sydcn Hotel tại West Red Square rất đẹp và tiện nghi. Khách sạn nằm trong một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất Harbin, giá khoảng 2 triệu đồng cho một đêm.