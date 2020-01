7 địa điểm chụp ảnh xuân đẹp ở Sài Gòn

Các hội chợ không chỉ là điểm sắm Tết hợp với giới trẻ, mà còn là điểm "sống ảo" lý tưởng. Hầu hết những nơi này đều trang hoàng theo chủ đề xuân để hút khách. Vài gợi ý dành cho bạn như Hello Weekend, SaiGon Flea Market, The new olayground... Ảnh: Hello Weekend