5 lưu ý khi rửa và luộc gà ngày Tết để đẹp và ngon

Gà là thứ không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của người dân cả ba miền. Không chỉ là món ăn thông thường mà gà luộc còn nằm trên mâm cúng giao thừa mang nhiều ý nghĩa. Gà luộc vừa cần ngon về hương vị vừa còn phải đẹp, da vàng óng, mào dựng và nằm đúng tư thế trên đĩa. Để đạt được tất cả các yêu cầu đó, bạn cần tuân theo các lưu ý của những người nội trợ có kinh nghiệm cũng như các kiến thức khoa học.

Gà cúng không chỉ cần ngon mà còn phải đẹp. Ảnh: gatalocphat

Chọn gà

Đối với gà cúng, bạn cần chọn gà trống tơ, mào cờ đỏ tươi, chân vàng, ức đầy. Gà làm sẵn chọn con có da màu vàng nhạt tự nhiên, mỏng đều toàn thân, thịt săn chắc, phao câu nhỏ, có ít mỡ ở phần cổ và phần đùi. Bạn chỉ chọn gà ta và tốt nhất không nên chọn gà đông lạnh sẽ mất ngon, luộc xong hình dáng cũng không đẹp. Bởi luộc gà đông lạnh lâu chín, phần xương thường bị đỏ, khó căn thời gian luộc nên dễ bị sống hoặc chín quá nứt da.

Rửa gà

Theo các nhà khoa học, việc rửa gà không đúng cách có thể khiến thịt dễ nhiễm vi khuẩn nguy hiểm hơn cả khi không rửa. Do đó, bạn cần tuân thủ nguyên tắc: đi găng tay, vệ sinh dụng cụ sạch sẽ, đặt thịt gà vào chậu thật sạch để rửa và tuyệt đối tránh để tiếp xúc vào mặt bếp, mặt sàn... Sau khi rửa, xát muối cả ngoài da và phía trong rồi lại rửa sạch.

Buộc gà

Luộc gà cúng không giống gà thường mà cần phải tạo dáng để gà có thể "ngồi" vững chắc trên mâm. Bạn cần gập 2 chân gà vào sát phía đùi gà. Sau đó dùng chỉ buộc cố định 2 chân gà lại, dựng đứng cổ gà và nghiêng ngược về sau phía mình gà, tiếp tục đan chéo 2 cánh vào nhau rồi dùng đoạn dây nhỏ để cố định.

Theo các nhà khoa học, rửa gà dưới vòi không làm sạch hết vi khuẩn, thậm chí rửa sai cách còn làm thịt gà dễ nhiễm khuẩn hơn.

Luộc gà

Để luộc không bị nứt, cho gà vào nồi, thêm nước lạnh ngập thân gà, xếp bụng hướng xuống dưới cùng với gừng, hành đập dập và một chút muối, đổ nước ngập gà rồi đặt lên bếp. Luộc to lửa, đến khi nước sôi (tầm 5 phút) thì hạ dần, tiếp tục đun khoảng 5-7 phút. Lưu ý, nếu nước sôi sùng sục thì phần đùi gà sẽ bị co quá, nhìn không đẹp. Sau đó, đậy kín vung chừng 20 phút nữa. Thời gian luộc gà phụ thuộc vào trọng lượng và gà non hay già nhưng trung bình mất khoảng 40 phút.

Để kiểm tra xem gà chín chưa, dùng đũa chọc vào gà, nếu đũa xuyên dễ dàng và không ứa nước màu hồng thì gà đã chín. Để da gà săn lại và căng bóng, sau khi luộc, bạn thả ngay vào thau nước lạnh. Gà nguội hẳn thì vớt ra rổ cho ráo nước. Đối với gà cúng, cần màu sắc đẹp thì bạn có thể giã nghệ lấy nước, trộn với mỡ gà rán vàng rồi quét một lớp mỏng lên da gà.

Bày biện

Bày gà cúng cũng yêu cầu khéo tay, bạn cho đầu hướng lên trên, hai chân xếp để gà "ngồi" vững chãi, cắt dây, có thể thêm một bông hoa hồng ở mỏ.

