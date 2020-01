5 điểm đến châu Á lạ mà quen dịp Tết 2020 0 Vẫn là Đài Loan, Nhật Bản hay Trung Quốc nhưng bạn có thể ghé qua những thành phố mới cho kỳ nghỉ đầu xuân.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Những gia đình không muốn đón Tết ở nhà hẳn đã mua vé và hoàn thành thủ tục xin visa. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa quyết định xong lịch trình và muốn một kỳ nghỉ thật thú vị, bạn có thể tham khảo các địa danh có phần mới mẻ với du khách Việt.

Cao Hùng (Đài Loan)

Đài Loan là điểm đến quen thuộc với du khách Việt suốt hơn 2 năm qua, sau khi hòn đảo này nới rộng quy định miễn visa. Với những người từng đi châu Âu, Mỹ, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản, bạn có thể xin visa đi Đài Loan online vào bất cứ thời điểm nào, với thủ tục rất nhanh chóng. Tết năm nay, nếu vẫn yêu thích xứ sở trà sữa mà không muốn đến Đài Bắc hay Đài Trung, bạn có thể đổi hướng sang Cao Hùng - thành phố xinh đẹp ở phía nam Đài Loan.

Từ Việt Nam, du khách có thể bắt được bay thẳng sang Cao Hùng, hoặc có thể đi tàu cao tốc hay bus từ các thành phố lớn còn lại. Thời gian di chuyển rất nhanh. Cao Hùng là thành phố có cảng biển xinh đẹp, đồng thời là "thủ đô Phật giáo" của Đài Loan do có nhiều ngôi chùa, công trình tôn giáo uy nghi, bề thế. Du khách có thể thực hiện một chuyến du xuân cầu may mắn, bình an ở các ngôi chùa như Phật Quang Sơn, vãn cảnh đầm Liên Trì - đầm Long Hổ - Xuân Thu các, thưởng thức đồ ăn ở chợ đêm Lục Hợp...

Yokohama (Nhật Bản)

Nhật không phải là quốc gia đón Tết Nguyên đán như Việt Nam hay Trung Quốc. Lựa chọn xứ sở mặt trời mọc thời điểm này giúp bạn tránh được thời gian cao điểm, đông đúc. Muốn đến Nhật Bản, bạn phải xin visa từ trước thời điểm này. Với những người sở hữu visa multiple hay đã có visa nhưng chưa lên lịch trình chi tiết ở Nhật Bản, bạn có thể cân nhắc thành phố Yokohama - cách thủ đô Tokyo chỉ 30 km. Đây là thành phố công nghiệp của Nhật Bản với nhiều tòa nhà kiến trúc độc đáo, kỳ lạ cùng cảng biển thơ mộng.

Dù không khí đón Tết âm lịch ở Nhật không rộn ràng, bạn vẫn có thể tìm thấy sự náo nhiệt, sôi động ở Yokohama bởi thành phố sở hữu cộng đồng người Hoa đông nhất Nhật Bản với dân số 4.000 người. Từ đầu tháng Chạp, khu phố Chinatown ở đây đã chăng đèn kết hoa, buôn bán nhộn nhịp, trang hoàng rực rỡ cùng với các hoạt động múa lân... Đêm giao thừa, người dân Yokohama sẽ cùng nhau tới 2 ngôi chùa lớn là đến Kwan Tai và đền Mazu Miao để cầu nguyện cho năm mới an lành.

Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc)

Nhắc đến du lịch Trung Quốc, nhiều người chỉ nghĩ tới các địa danh phổ biến như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Lệ Giang, Phượng Hoàng cổ trấn - những nơi chắc chắn sẽ rất đông đúc người đi du xuân. Trong khi đó, ở phía Bắc đất nước tỷ dân, thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) đang tổ chức một loạt các lễ hội băng nhằm thu hút khách du lịch. Các lễ hội diễn ra từ cuối tháng 12/2019 đến tháng 2/2020 với nhiều hoạt động trên băng thú vị như lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới, lễ hội đèn lồng, lễ hội điêu khắc băng... diễn ra trên khắp thành phố.

Ngoài ra, du khách tới đây còn không thể bỏ lỡ ngôi làng Mẫu Đơn Giang, cách Cáp Nhĩ Tân 280 km - nơi được ví như ngôi làng cổ tích với những mái nhà phủ đầy tuyết trắng, lung linh dưới ánh đèn tím, vàng rực rỡ. Giá vé vào làng là 120 tệ, bạn cũng có thể ngủ lại qua đêm để cảm nhận cái lạnh như trong tủ đá. Nhiệt độ mùa đông ở đây khoảng - 20 đến - 30 độ C, nhiệt độ cảm nhận có lúc tận -35 độ C nên đừng quên các thiết bị giữ ấm, đi tuyết chuyên dụng.

Chiang Mai và Chiang Rai (Thái Lan)

Khu rừng hoa đào nổi tiếng ở Thái Lan. Ảnh: ShutterStock/sripfoto.

Người Việt đi Thái Lan quanh năm nhưng thói quen tới đất nước chùa Vàng ngắm hoa đào dường như vẫn còn khá mới mẻ. Chiang Mai và Chiang Rai là hai thành phố thích hợp nhất để ngắm hoa đào vào mùa xuân. Từ Việt Nam, bạn có thể đặt vé bay thẳng đến Chiang Mai khá nhanh chóng hoặc transit ở Bangkok nếu không mua được vé. Chiang Rai cách đó không xa. Hoa đào ở Chiang Mai và Chiang Rai nở rộ từ cuối tháng 12 tới đầu tháng 2, do đó, khởi hành vào thời điểm này là rất thích hợp. Chi phí du lịch ở Thái Lan lại khá rẻ, đồ ăn ngon.

Hoa đào không được trồng trong thành phố mà du khách sẽ phải di chuyển một quãng đường khoảng một tiếng đến các khu vườn, nông trang như cao nguyên Khun Chang Kian, trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Hoàng gia Khun Wang gần Chiang Mai hay Doi Chang ở Chiang Rai. Hoa đào ở đây được trồng lẫn vào cảnh quan thiên nhiên, trong thung lũng, trên sườn đồi và được quy hoạch. Hàng nghìn cây anh đào thuộc nhiều giống khác nhau cùng bung nở khoe sắc, tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ. Ngoài hoa, một số khu còn có vườn lê, mận, đào, dâu tây, miễn phí cho du khách.

Lombok (Indonesia)

Không phải là quốc gia đón Tết nguyên đán như phần đông các quốc gia châu Á khác, Indonesia là lựa chọn thích hợp cho kỳ nghỉ đầu năm. Nhưng nhắc tới quốc gia vạn đảo, du khách quốc tế chỉ biết tới đảo Bali nổi tiếng, trong khi đó, người dân địa phương lại không mấy mặn mà với địa danh này. Một trong những tư vấn hữu ích của người dân Indonesia với khách quốc tế là hãy tới Lombok, hòn đảo ở phía Đông Bali, được mệnh danh là thiên đường bị bỏ quên.

Lombok có nhiều hạng mục đáp ứng được nhu cầu của phần lớn du khách. Nếu ưa mạo hiểm, bạn có thể cắm trại trên miệng núi lửa đang hoạt động Rinigate. Còn nếu yêu thích biển xanh, hay ghé thăm quần đảo Gili với những vùng nước trong vắt, xanh ngắt và bãi cát trắng xóa. Hòn đảo nào còn có nhiều thác nước nổi tiếng như Mangku Sakti, Sendang Gile và Tiu Kelep.