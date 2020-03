4 thói quen du lịch của Naomi Campbell giúp chống Covid-19 0 Từ trước khi bùng phát Covid-19, Naomi Campbell đã có thói quen sát khuẩn ghế ngồi, sử dụng vải trải ghế và đeo khẩu trang suốt chuyến bay.

Naomi Campbell nổi tiếng rất quan tâm tới sức khoẻ, đặc biệt mỗi khi đi máy bay. Siêu mẫu da màu có khá nhiều thói quen đặc biệt, thậm chí là khác người nhưng cô chia sẻ không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, quan trọng là bản thân được an toàn. Những thói quen này của Naomi có thể giúp nhiều người trang bị các biện pháp phòng ngừa cho bản thân, nhất là khi có ngày càng nhiều ca bệnh Covid-19 được xác định lây nhiễm trên máy bay.

Dùng găng tay

Việc đầu tiên khi lên máy bay của nàng 'báo đen' là đi găng tay cao su trước khi chạm vào các bề mặt xung quanh ghế ngồi. Naomi luôn mang theo trong hành lý các gói găng tay sử dụng một lần để sử dụng khi cần thiết. Máy bay được xem là một "ổ dịch" khổng lồ khi có vô số người từng chạm vào các dụng cụ, bề mặt, tiềm ẩn nhiều nguồn bệnh, không chỉ có Covid-19. Tuy nhiên, không nên dùng găng cả chuyến mà chỉ nên dùng trước khi sát khuẩn vì bàn tay sẽ bị bí, khó chịu. Trong suốt chuyến bay, bạn có thể dùng dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Sát trùng ghế

Tiếp sau đó, siêu mẫu Anh sẽ sử dụng giấy ướt có chứa cồn để sát trùng toàn bộ ghế ngồi. Cô cẩn thận lau chùi tất cả những thứ xung quanh, những bề mặt mà bàn tay có thể chạm vào, bao gồm cả tay nắm điều khiển màn hình, mặt bàn ăn, khoang hành lý, cửa sổ, lỗ thông điều hoà, trước sau và dưới ghế ngồi. "Đây luôn là việc tôi làm mỗi khi lên máy bay. Tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình. Đây là sức khoẻ của tôi và hành động thế này giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn", Naomi cho biết. Cô luôn mang theo nhiều giấy thấm cồn nên sẵn sàng chia sẻ cho những vị khách xung quanh.

Nếu không chuẩn bị sẵn loại giấy này, bạn có thể mang theo cồn 70 độ và thấm vào giấy ăn, giấy ướt để làm sạch các bề mặt xung quanh ghế của mình. Đây cũng là khuyến cáo do tờ The New York Times đưa ra. Với riêng ghế ngồi, do làm bằng chất liệu đệm nỉ, nếu dùng chất lỏng sẽ bị ẩm, tạo cảm giác khó chịu, bạn có thể dùng chai xịt khuẩn cồn vì chúng sẽ tự bay hơi.

Sử dụng vải trải ghế

Sát khuẩn chưa đủ, Naomi còn cẩn thận mang theo miếng vải trải ghế. Cô cho biết do bay liên tục nên cô thay miếng lót này mỗi tuần. Khi hạ cánh, về khách sạn, cô lập tức sẽ giặt sạch, phơi khô để dùng cho chiều về. Cách làm này đảm bảo vị trí ngồi của Naomi sạch sẽ nhất có thể. Miếng trải ghế siêu mẫu mua ở sân bay, có khá nhiều màu thời trang để chọn lựa. Chất liệu mềm mịn, ấm áp nên có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi có chuyến bay dài.

Đeo khẩu trang

Ngay cả trước khi dịch bệnh hoành hành và có khuyến cáo, Naomi đã luôn đeo khẩu trang mỗi khi lên máy bay và sẽ giữ nó suốt chuyến bay. "Dù bạn mua vé hạng thương gia, máy bay tư nhân hay máy bay thương mại, khi ở trên không quá lâu, cơ thể có nhiều thay đổi, mọi người xung quanh sẽ bắt đầu ho và hắt hơi. Đeo khẩu trang sẽ giúp tôi giảm được nguy cơ lây bệnh từ những người xung quanh", cô chia sẻ.