3 mẹo 'hồi sinh' rau củ quả chỉ với nước đơn giản không ngờ

Ngâm nước ấm

Nước ấm ở nhiệt độ 50 độ C được chứng minh là có khả năng khôi phục một phần độ tươi ngon cho những loại rau củ quả đang được bảo quản trong tủ lạnh. Ông Kazumasa Hirayama, đại diện của Hiệp hội nghiên cứu công nghệ nấu ăn Nhật Bản, cho biết điều này đã được thử nghiệm ở nhiều nhà hàng tại xứ sở hoa anh đào và thu được hiệu quả.

Rau củ quả sau khi cho ra khỏi tủ lạnh, được ngâm rửa trong nước có nhiệt độ 50 độ C đã có sự khác biệt hơn hẳn so với những loại chế biến luôn. Ví dụ, rau cải tươi hơn và mất đi một chút vị đắng. Những loại thực phẩm khác giàu protein như thịt cá dường như ngon hơn và mất đi chất oxy hóa. 50 độ C là nhiệt độ cao nhất trước khi màng tế bào bị phá vỡ, do đó, nếu nóng hơn thì sẽ phản tác dụng.

Với các loại rau xanh, nhiệt độ này thích hợp để diễn ra quá trình sốc nhiệt nhẹ sau khi vừa đưa ra khỏi tủ lạnh. Các tế bào giãn ra, hấp thụ nước nên trông sẽ tươi hơn, đồng thời dễ dàng làm sạch bụi bẩn. Trái cây cũng sẽ ngọn hơn sau 2-3 ngày trong tủ lạnh. Ngâm vào nước ấm không chỉ giúp rau củ quả ngon hơn mà giúp "trẻ hóa" tế bào trong các loại thực phẩm này. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ xuống dưới 43 độ C thì lại tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Do đó, phải đảm bảo nhiệt độ từ 43 độ C đến 50 độ C, nếu cảm giác nước nguội thì phải điều chỉnh cho phù hợp.

Ngâm nước đá

Phương pháp trên áp dụng cho rau củ vừa ở tủ lạnh ra. Còn với rau củ bình thường, bạn cũng có thể tạo ra sốc nhiệt bằng cách ngâm chúng với nước đá. Bạn chuẩn bị một thau nước, cho vài viên đá lạnh vào, có thể thêm giấm hoặc một muỗng đường rồi hòa tan. Ngâm rau vào hỗn hợp này khoảng 3 phút, sau đó bạn tiếp tục ngâm lần 2 với nước đá khoảng 15 phút. Kết quả thu được sẽ khiến bạn bất ngờ khi rau trông sẽ tươi hơn, xanh hơn và giòn hơn, thay vì vẻ "ủ rũ" thiếu sức sống ban đầu.

Ngâm nước muối

Một cách khác cũng đảm bảo có thể "hồi sinh" rau củ có dấu hiệu héo. Bạn cho 2 thìa muối vào thau nước rồi ngâm rau củ trong khoảng 15 phút. Nước muối loãng có thể giúp rau tươi lại phần nào và đặc biệt là giòn hơn.

