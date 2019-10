13 điều du khách nên tránh ở UAE 0 Chụp ảnh người dân không xin phép là một hành vi bất hợp pháp tại UAE khiến bạn có thể bị phạt 3 triệu đồng và 6 tháng tù.

Khi đi du lịch đến bất kỳ quốc gia nào, việc tìm hiểu trước những quy tắc và văn hóa tại nước sở tại là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt là ở Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), nơi có một số quy tắc pháp lý mà không phải khách du lịch nào cũng nắm rõ. Dưới đây là những lưu ý về những việc không nên làm ở UAE.

Uống rượu ở nơi công cộng

UAE có nhiều quán bar và câu lạc bộ đêm có phục vụ rượu, và bạn chỉ nên đến những nơi đã được cấp phép bán cho khách du lịch. Đừng uống ở nơi công cộng, nhất là tại các bãi biển hoặc trên đường phố.

Chụp ảnh người dân

Chụp ảnh người dân mà không xin phép trước hoặc không được đồng ý được coi là một hành vi bất hợp pháp tại UAE theo luật quốc gia. Bạn có thể bị phạt 500.000 AED (khoảng hơn 3 triệu đồng) và 6 tháng tù. Điều này đặc biệt áp dụng cho các hình ảnh được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, vì người dân có thể nộp đơn kiện người chụp ảnh. Mức phạt sẽ nghiêm trọng hơn nếu đó là ảnh chụp phụ nữ.

Ăn ngoài hàng trong tháng Ramadan

Trong tháng lễ Ramadan, hầu hết các nhà hàng đóng cửa hoặc che cửa sổ trong khoảng thời gian từ bình mình đến hoàng hôn để thể hiện sự tôn nghiêm. Hành vi bị nghiêm cấm trong khoảng thời gian đó bao gồm ăn, uống, nhai kẹo cao su và hút thuốc ở nơi công cộng vì nó được coi là thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, quy tắc này không áp dụng cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Mua hàng fake

Nếu ai đã xem bộ phim Sex and The City 2 thì chắc hẳn đều biết về việc du khách không nên mua hàng giả ở UAE. Đến thăm khu Gold and Spice Souk ở Dubai du khách sẽ được mời chào mua túi Chanel hay đồng hồ Cartier. Bạn chỉ cần lờ đi và đi thẳng vì việc mua được một chiếc túi nhái giá rẻ sẽ khiến bạn bị bắt vì tội mua bán hàng nhái.

Lan truyền tin đồn

Việc lan truyền tin đồn ở UAE là bất hợp pháp, đặc biệt là khi chúng được chia sẻ trực tuyến. Truyền bá tin đồn sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội không chỉ là một hình thức bắt nạt trên mạng, mà còn phải chịu mức tù tới ba năm.

Thể hiện tình cảm nơi công cộng

UAE là một trong những điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật, nhưng việc thể hiện tình cảm công khai thì không được phép. Thậm chí bạn sẽ phải ngồi tù nếu bị bắt gặp đang hôn nhau. Luật này áp dụng cho mọi nơi ở Dubai, thậm chí ở cả các câu lạc bộ và quán bar.

Nguyền rủa ở nơi công cộng

Việc dùng những từ ngữ phản cảm, xúc phạm hay thô tục lăng mạ nơi công cộng có thể khiến du khách bị bắt giam, đặc biệt khi bạn dùng cử chỉ tay giơ ngón giữa (ám chỉ việc chửi ai đó). Tốt nhất không nên gây gổ với ai và giữ bình tĩnh hết sức có thể.

Chụp ảnh tai nạn xe hơi, tòa nhà chính phủ, căn cứ quân sự

Khi chụp ảnh ở UAE, tốt nhất là tập trung vào các điểm tham quan du lịch và cảnh đẹp vì một số hình ảnh không được phép chụp bao gồm tai nạn xe hơi, các tòa nhà chính phủ, đại sứ quán, căn cứ quân sự và thậm chí cả máy bay. Điều này tất nhiên trở nên trầm trọng hơn nếu những bức ảnh được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Gây mất trật tự nơi công cộng

Say rượu và mất trật tự là được coi là một tội ở nhiều quốc gia trong đó có UAE. Say rượu, bật nhạc quá to và nhảy múa ở nơi công cộng đều là những hành vi không được phép.

Mang theo thuốc mà không có đơn thuốc

Nếu muốn mang theo thuốc vào UAE thì bạn bắt buộc phải cầm theo cả đơn thuốc và phải được dịch sang tiếng Anh để hải quan sân bay có thể kiểm soát.

Sử dụng ma túy

Sử dụng ma túy bị cấm tại hầu hết các quốc gia không chỉ ở UAE và đất nước này có chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ loại ma túy nào.

Thiếu tôn trọng tôn giáo và văn hóa

Điều này là hiển nhiên bởi khách du lịch khi đến thăm bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng cần phải tôn trọng về tôn giáo và văn hóa của nước sở tại. Tuy nhiên, du khách cũng cần cẩn trọng để tránh vạ miệng bởi bất kỳ sự thiếu tôn trọng đối với văn hóa UAE, Hồi giáo và chính quyền đều sẽ bị phạt tù.

Mặc quần áo không lịch sự

UAE không quá khắt khe với khách du lịch. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý cách ăn mặc phù hợp cho những nơi mình đến, có thể mặc bikini và quần short ở bãi biển nhưng khi đến nhà thờ Hồi giáo, du khách nên mặc kín đáo và lịch sự. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý ăn mặc nhã nhặn khi đến các trung tâm mua sắm.

Thùy Dương (Theo Culture Trip)