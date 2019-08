12 điều kỳ lạ khiến Thái Lan luôn là điểm đến được yêu thích

Thái Lan là thiên đường dành cho những tín đồ yêu động vật. Nếu một lần tới Bangkok, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé qua quán cà phê husky và cà phê chó corgi - nơi có những nhân viên 4 chân thân thiện. Quán Corgi in the garden cách thủ đô Bangkok 17 km, gồm 12 chú chó corgi "biết cười". Còn cà phê chó husky lại là nơi lui tới ưa thích của những ai yêu loài chó nguồn gốc từ sói này. Ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng từng check in ở đây và đặc biệt thích thú.