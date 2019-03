12 địa danh các phượt thủ chuyên nghiệp cũng phải thèm muốn

Du lịch là được ngắm nhìn những khung cảnh, địa danh đẹp hoặc ý nghĩa. Đó có thể là một đỉnh núi tuyết, một điện thờ cổ, một di tích lịch sử hay một địa danh nổi tiếng. Dưới đây là 12 nơi mà những người đã đi "nhẵn" thế giới vẫn thấy xuýt xoa.

Nhà hát Opera Sydney

Ấn tượng đầu tiên với mỗi du khách chắc chắn là những mái vòm trắng rực rỡ của nhà hát được thiết kế như những con sò. Tòa nhà trang nhã này được hoàn thành vào năm 1973, do kiến trúc sư người Đan Mạch, Jørn Utzon, thực hiện. Đây là một trong những tòa nhà dễ nhận biết nhất trên thế giới và cũng là điểm du lịch hàng đầu của Australia, thu hút hơn 8 triệu lượt du khách mỗi năm.

Tượng chúa Kitô ở Rio de Janeiro

Trên đỉnh núi Corcovado ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil) là tượng Chúa cứu thế cao 30 m, đặt trên bệ cao 8 m, sải tay của tượng là 28 m, có trọng lượng lên tới 635 tấn. Vào năm 2007, bức tượng theo trường phái Art Deco này đã được chọn là một trong 7 kỳ quan thế giới mới.

Cầu Cổng Vàng ở San Francisco

Cầu Cổng Vàng có chiều dài 2.727 m là cửa ngõ ra vào ở vịnh San Francisco, Mỹ. Cây cầu được hoàn thành năm 1937 bởi kỹ sư trưởng Joseph Strauss. Vào năm 1922, với thiết kế ban đầu, cây cầu đã bị báo chí địa phương cho là "xấu xí", tuy nhiên hiện nay cây cầu "xấu xí" này thu hút hơn 10 triệu du khách chiêm ngưỡng mỗi năm.

Thành phố bị lãng quên Machu Picchu

Machu Picchu nằm ở độ cao 2.430 m so với mực nước biển. Nhà thám hiểm người Mỹ, Hiram Bingham, đã đưa tòa thành cổ của người Inca và cũng là kỳ quan mới ra toàn thế giới vào năm 1911. Mặc dù Peru và UNESCO đã đặt giới hạn số lượng người ghé thăm hằng ngày là 2.500 nhưng Machu Picchu luôn thu hút gấp đôi con số này mỗi ngày.

Kim tự tháp Giza

Kim tự tháp Giza, Ai Cập, được xây dựng từ hơn 4.500 năm trước với rất nhiều đường hầm và các buồng bí mật chào đón hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Đây là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại và là duy nhất còn tồn tại đến ngày nay.

Đền Taj Mahal

Đền Taj Mahal ở Ấn Độ mất 20 năm để xây dựng và hoàn thành vào năm 1653. Ngôi đền được Hoàng đế Mughal Shah Jahan xây dựng để tưởng nhớ người vợ quá cố Mumtaz Mahal. Lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng này thu hút khoảng 7 triệu khách du lịch mỗi năm.

Tượng Nữ thần Tự do ở New York

Tượng Nữ thần tự do cao 93 m đặt trên đảo Liberty được công nhận là biểu tượng của tự do và dân chủ. Bức tượng được trao cho Mỹ như một món quà của người Pháp và được đặt tại New York từ năm 1886.

Đền Angkor Wat

Angkor Wat ở Siem Riep (Campuchia) được xây dựng vào thế kỷ 12 và hiện tại đây là một trong những di tích tôn giáo lớn nhất thế giới. Nơi đây là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu ở Campuchia và thậm chí còn được xuất hiện trên quốc kỳ của quốc gia này.

Petra - thủ đô của Vương quốc Nabataean

Petra gây ấn tượng với kiến trúc cắt đá phức tạp cùng với việc sử dụng đá đỏ, là thủ đô của Vương quốc Nabataean từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên đến thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Thành phố cổ này được khám phá vào năm 1812 bởi nhà thám hiểm người Thụy Sĩ Johann Ludwig Burckhardt. Kể từ đó nơi này đã trở thành Di sản thế giới của UNESCO và là điểm thu hút du khách lớn nhất của Jordan.

Đảo Phục Sinh

Đảo Phục Sinh, nằm ở đông nam Thái Bình Dương, thuộc Chile, nơi có bức tượng Moai là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Có khoảng 900 bức tượng trên khắp đảo, bức cao nhất tới 10 m và nặng 82 tấn. Đảo Phục Sinh là một trong những đảo có người ở hẻo lánh nhất trên thế giới. Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm.

Tháp Eiffel

Tháp Eiffel được hoàn thành năm 1889 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Pháp. Tháp cao 300 m và là công trình kiến trúc cao nhất thế giới cho đến năm 1930 khi tòa nhà Chrysler Building ở New York được hoàn thành. Có khoảng 7 triệu khách du lịch mỗi năm leo lên đỉnh tháp và chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Paris.

Chichen Itza với 365 bậc thang ứng với 365 ngày

Cái tên Chichen Itza trong tiếng Maya có nghĩa là "tại miệng giếng của người Itza". Được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 bao gồm một kim tự tháp cao 24 m với 4 cạnh, mỗi bên có 91 bậc thang kết hợp với phần bệ trên đỉnh để tạo ra tổng cộng 365 bậc thang, đại diện cho số ngày trong năm. Nơi đây đã trở thành một trong những địa điểm khảo cổ phổ biến nhất của Mexico.

Tiến Quang