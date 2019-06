11 lỗi khi chế biến thịt gà khiến món ăn kém ngon

Thịt gà là món ăn khoái khẩu của nhiều người, dễ làm, giá thành phải chăng lại tốt cho sức khỏe. Nấu thịt gà khá đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng nếu không được chuẩn bị đúng cách thì món gà của bạn có thể trở nên dai, khô và nhạt nhẽo. Theo một số đầu bếp cũng như chủ nhà hàng thì có một vài lỗi có thể phá hỏng bất kỳ món gà nào. Dưới đây là một vài sai sót phổ biến mà bạn thường mắc phải.

Rửa thịt gà quá kỹ

Rất nhiều người thường rửa thịt gà rất kỹ trước khi nấu vì họ nghĩ rằng sẽ loại bỏ vi khuẩn. Điều này hoàn toàn sai lầm bởi rửa gà sống trước khi nấu có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm vì vi khuẩn có thể lây lan sang tay, mặt bàn và các dụng cụ nấu ăn. Nói chung, hầu hết các phương pháp chế biến thịt gà đều có thể tiêu diệt các loại vi khuẩn bám trên đó.

Thịt gà không hoàn toàn khô ráo trước khi được chế biến

Bạn nên thấm khô thịt gà bằng khăn giấy trước khi chế biến. Nếu thịt gà được thấm khô hoàn toàn trước khi nấu sẽ có lớp da giòn hơn, bên cạnh đó việc thấm khô còn giúp làm giảm độ ẩm tổng thể của thịt gà, nếu gà không khô thì khi nấu sẽ tiết ra nhiều nước, không lưu giữ lại được bên trong thịt. Ngoài ra, càng nhiều nước thấm vào chảo thì càng giống món gà hấp hơn là gà rán và chắc chắn lớp da sẽ không được giòn như ý.

Không dùng đủ gia vị

Thông thường, khi nói đến thịt gà thì mọi người thường nghĩ chỉ cần chút muối và tiêu là đủ. Nhưng theo đầu bếp Sidoti, gia vị giúp tăng thêm hương vị của thịt và mỗi loại gia vị lại có hiệu quả khác nhau. Sidoti cho biết với khoảng 2 kg thịt gà, cô thường ướp khoảng một muỗng muối, ngoài ra cô còn kết hợp thêm các loại gia vị khác như tỏi băm, lá hương thảo và húng tây. Và tốt nhất nên để gà được ướp gia vị trong vài giờ trước khi nấu.

Ướp gà với nhiều thành phần có axit sẽ khiến thịt bị cứng

Sốt ướp có tính axit như giấm, bia, nước ép cam, chanh... có thể làm thịt cứng lên theo thời gian vì vậy không nên ướp thịt gà quá 2 giờ đồng hồ. Nếu sợ thời gian đó chưa đủ để sốt ngấm, bạn có thể tạo các lỗ nhỏ trên gà hoặc cắt gà thành các miếng nhỏ hơn. Nên ướp thịt gà trong những chiếc túi nilon kín.

Không đập dập miếng thịt khi chúng có độ dày không đều nhau

Khi nấu, những miếng thịt có độ dày đều nhau sẽ ngon hơn bởi gia vị sẽ được hấp thụ đồng đều hơn, nhiệt độ nấu bên trong và bên ngoài trên toàn miếng thịt cũng sẽ phù hợp hơn. Sử dụng dao bản to sẽ dễ dàng để bạn đập dập miếng thịt cho đến khi chúng có độ dày đồng đều.

Luộc thay vì chần thịt gà

Một số người vô tình luộc thay vì chần gà, điều này khiến cho thịt gà dai và nhạt nhẽo. Khi gà được chần, thịt sẽ ẩm, mềm mà vẫn giữ được chất, việc chần gà rất phù hợp với các món salad trộn thịt gà. Theo Sidoti thì để chần gà ta cần cho vào bọc sau đó bỏ vào nồi nước lạnh với lá nguyệt quế, húng tây hoặc hạt tiêu. Sau đó, cho nồi lên bếp đun đến khi nước bắt đầu sôi thì giảm nhiệt độ cho đến khi nhiệt độ còn khoảng 70 độ C là được. Và thịt gà sau khi chần thì nên được dùng ngay để đảm bảo hương vị.

Chế biến với một chảo đầy thịt gà

Cho tất cả thịt gà sống vào trong chảo sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhưng thịt sẽ không được chín đều. Đặc biệt với phần ức gà, nếu cho đầy vào trong chảo thì thịt không chỉ không được chín đều mà màu còn không đẹp. Bên cạnh đó, với những phần thịt không được tiếp xúc với bề mặt chảo, thậm chí còn bị sống. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn nấu vài miếng hoặc dùng một chiếc chảo lớn hơn.

Không dùng nhiệt kế nấu ăn

Nhiệt độ bên trong thịt gà tối thiểu phải đạt tới 70 độ C khi chế biến, đây không chỉ là tiêu chuẩn chung trong ẩm thực mà còn là nguyên tắc an toàn thực phẩm. Thường thì tại các gia đình mọi người thường dựa vào thời gian nấu theo công thức, nhưng sử dụng nhiệt kế sẽ an toàn và chính xác hơn. Nhiệt kế sẽ giúp cho thịt của bạn không bị nấu quá chín và khô cũng như không bị quá sống, gây ngộ độc thực phẩm.

Rã đông thịt gà bằng cách để trên kệ bếp

Bạn nên tránh rã đông thịt gà trên kệ bếp vì gà ở nhiệt độ phòng có thể trở thành nơi sản sinh vi khuẩn có hại. Cách tốt nhất để rã đông thịt gà là để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh. Còn nếu đang cần ngay, bạn nên bịt kín gà trong túi nilon sau đó ngâm hoàn toàn trong nước lạnh. Với cách này, ngoài việc để trong nhiệt độ của nước dưới nhiệt độ phòng thì cũng là để đảm bảo bên ngoài và bên trong gà được tan đều.

Không để miếng thịt 'nghỉ ngơi' sau khi nấu xong

Các loại thịt, bao gồm thịt gà, cần được "nghỉ ngơi" một khoảng thời gian sau khi nấu, điều này giúp giảm tình trạng nước thịt bị chảy ra khi cắt. Hãy để thịt ra ngoài và để chúng cứng lên một chút sao cho phần nước thịt được phân bố khắp miếng thịt. Cắt miếng thịt quá sớm có thể rút ngắn quá trình thịt vẫn tiếp tục chín này.

Trong khi nấu, liên tục di chuyển miếng gà trong chảo

Để miếng gà của bạn có màu đều đẹp, hãy cố gắng tránh chọc hay di chuyển miếng gà bên trong chảo rán khi nấu. Điều này để đảm bảo phản ứng Maillard được diễn ra, phản ứng Maillard là khi ở nhiệt độ cao, các axit amin trong protein sẽ phản ứng với đường, làm cho thịt có màu nâu đẹp mắt và phát triển hương vị đặc biệt hơn.

